福井県議会全員協議会で謝罪する杉本達治知事＝1日午後複数の職員にセクハラに当たるメッセージを送ったことを認め、辞職意向を示していた福井県の杉本達治知事は1日、県議会全員協議会に出席し、4日付で辞職すると表明した。「議長宛ての退職の届けを3日に提出する」と述べ、あらためて謝罪。「県政の混乱と県民生活への影響を最小限に抑え、できるだけ早く身を引きたい」と語った。杉本氏の4日付の辞職は、同日開催の県議会