記者会見する関西エアポートの山谷佳之社長＝1日午後、大阪府泉佐野市関西、大阪（伊丹）、神戸の3空港を運営する関西エアポートの山谷佳之社長は1日に開いた決算説明会で、中国による日本への渡航自粛を巡り「関空と中国（本土）を結ぶ便は12月の第2週は（当初の想定より）約34％の減便になっている」と説明した。影響は今後も続くとの認識を示した。予定では中国と関空を結ぶ冬シーズンの就航便数は1週当たり525便だったが、