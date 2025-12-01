タレントの渡辺満里奈が30日に自身のアメブロを更新。母校である小学校の100周年記念式典で卒業生代表として祝辞を述べたことを報告した。【映像】井ノ原快彦の妻・瀬戸朝香、33年ぶりに訪れた母校この日、渡辺は「母校の小学校100周年によせて」というタイトルでブログを更新し「式典で卒業生代表として祝辞を述べさせていただきました」と報告した。続けて「とても晴れやかな日に100周年のお祝いの日を迎えられたこと心よ