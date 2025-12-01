日本競輪選手養成所（所長＝神山雄一郎）の第１２９回生及び第１３０回生卒業記念レースが３月１６、１７日に伊東競輪場で実施されると１日、ＪＫＡが発表した。昨年１２月に引退し、所長として一年目の仕事となった神山所長が育てた?神山チルドレン?たちがどんな走りを披露するのか、注目が集まる。また、卒業式は日本競輪選手養成所で３月１９日に行われる。