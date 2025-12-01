【モデルプレス＝2025/12/01】「全⽇本国⺠的美少⼥コンテスト」「ミス美しい20代コンテスト」を生み出したオスカープロモーションが、第1回「なつキミプロジェクト2025」を開催。11月30日に行われた最終発表審査を経て、茨城県出⾝の⼩学6年⽣（12歳）横須賀京⾹（よこすか・きょうか）さんがグランプリに輝いた。【写真】“応募総数約1万5000件”オスカー初のプロジェクト受賞者5人◆