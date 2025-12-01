『ぼくらの七日間戦争』などでメガホンをとった映画監督の菅原浩志さんが、11月12日に亡くなっていたことが発表されました。70歳でした。映画監督・脚本家・プロデューサーとして活躍してきた菅原さん。有限会社シネボイスの発表によると、11月12日に膵臓がんのため亡くなったということです。■『ぼくらの七日間戦争』『That's カンニング! 』など手がける菅原さんは1955年、北海道生まれ。アメリカのカリフォルニア大学ロサンゼ