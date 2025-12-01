モデルの押切もえ（45）が1日、自身のインスタグラムを更新。ワインや豪華ディナーを前にした写真を掲載した。押切は「今日はちょっと特別な夜」として、ワインなどを紹介。様々な料理に合う様子を紹介し、「家でもレストラン気分に」と添えた。商品PRの1つでもあったが、豪華ディナーやワインを前に撮影した押切の姿が“似合う”とネットでは話題に。投稿には「美しい〜豪華でオシャレな食卓」「真っ赤なお洋服とてもお似