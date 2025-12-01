週明け１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比９５０円６３銭（１・８９％）安の４万９３０３円２８銭だった。５営業日ぶりに値下がりした。前週は株式相場が堅調に推移し、１１月２８日までの４日間で計１６００円超上昇していた。株価の急上昇に対する反動からプライム銘柄の８割近くが値下がりした。また、日本銀行の植田和男総裁がこの日の講演で「利上げの是非について適切に判断したい」と