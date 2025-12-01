紅葉の名所として知られる群馬県安中市のめがね橋の近くに、碓氷峠を舞台に作られたとされる童謡「紅葉」を奏でる「メロディー道路」が完成した。県内では各地にあるメロディー道路だが、今回の設置は１３年ぶりで、市は目と耳で楽しめる新たな名所になることを期待している。同市松井田町坂本から長野県軽井沢町につながる国道１８号旧道の下り線。目印の看板を過ぎ、時速４０キロ・メートルで約３００メートルを走行すると、