インドネシアでの豪雨災害で孤立状態となって避難を希望していた日本人7人が、先ほど救出されました。外務省によると、スマトラ島北部のアチェ州で孤立状態に陥っていた日本人8人のうち、避難を希望した7人が、被災地からおよそ250キロ離れた日本の総領事館があるメダンに現地当局の手配で無事避難しました。いずれも健康状態に問題はないということです。また、1人は本人の希望でアチェ州にとどまっているものの、食料の備蓄など