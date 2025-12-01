お笑いコンビ、からし蓮根（伊織ラッキー＝32、青空＝31）が1日、大阪市のよしもと漫才劇場で「よしもと漫才劇場11周年記念＆森ノ宮よしもと漫才劇場5周年記念」記者会見に出席した。MBSテレビの「オールザッツ漫才2024」を制し、4月から東京進出。伊織は「3年前に離婚して、そのMBSの賞をいただいたんですけど、逃げたように東京に行っちゃいました」。同局の藤林温子アナウンサーと2020年に結婚も、22年に離婚したことを自虐的に