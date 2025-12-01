今年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のトップテンと年間大賞が1日、発表された。選考委員を務めたやくみつる氏は「正直に申しまして、今年前半あたりはですね。米関連の新語・流行語がたくさん出ていたんですが、それ以外、これはっていう候補がなかなか出にくい状況が続いてて、これ大丈夫かなというふうに案じていた」と印象を語った。「その後、政界の方に激変がございま