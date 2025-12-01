◆りそなBリーグ2部（B2）福島120―114福岡（11月30日、福島・宝来屋ボンズアリーナ）西地区のライジングゼファー福岡がアウェーで東地区首位の福島と戦い、延長を4度繰り返す激闘の末に敗れた。Bリーグは第4クオーター終了時に同点の場合、5分間の延長を実施。決着がつくまで5分間の延長を繰り返す。Bリーグによると延長を4度も行ったのは、1部（B1）も含めてリーグ史上初という。前日11月29日の福島戦で競り負け、雪辱を