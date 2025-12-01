テーマは「わたしの原点の歌」NHKの大型音楽番組「うたコン」が2日、福岡から放送される。地方開催は6年ぶりで、福岡市民ホールで収録が行われた。今回のテーマは「わたしの原点の歌」。福岡出身の梅谷心愛、海援隊、氷川きよし、藤井フミヤ、森口博子のほか、前川清、森高千里、BE:FIRSTが出演。司会は、谷原章介と石橋亜紗アナウンサーが務める。藤井フミヤの「TRUE LOVE」、氷川きよしの「箱根八里の半次郎」、海援隊の「