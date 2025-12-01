AMFは、12月1日に「JC・JK流行語大賞2025」を発表した。同調査は、全国の女子中高生からなるマーケティング集団"JCJK調査隊"の精鋭メンバーの選考結果をもとに、2025年1月〜11月までのトレンドを、例年同様に「ヒト・モノ・コンテンツ・コトバ」の4部門および新設の「BeReal.」部門に分けて集計、ランキング化した。同調査は、Skyfallと連携し全国の女子中学生・女子高校生1,000名を対象としたアンケート結果も反映している。JC・J