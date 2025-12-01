インドネシアのスマトラ島では豪雨による被害が拡大し400人以上が死亡しました。こうしたなか、孤立状態になっていた日本人7人が救助されました。インドネシア西部のスマトラ島ではおよそ1週間豪雨が続き、広い範囲で洪水や土砂崩れが発生しました。これまでに442人が死亡しています。また日本人8人が宿舎で孤立状態になっていましたが、日本の外務省によりますと、7人が小型機で救助されました。健康状態に問題はないということで