東京証券取引所1日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。日銀が早期に利上げするとの観測が高まり、円高ドル安が進んだことが相場の重荷となった。終値は前週末比950円63銭安の4万9303円28銭。東証株価指数（TOPIX）は40.11ポイント安の3338.33。出来高は約21億6799万株だった。