川湯温泉の河原に冬限定でオープンした「仙人風呂」を楽しむ人たち＝1日、和歌山県田辺市川底から湧き出る温泉で知られる川湯温泉（和歌山県田辺市）の河原に1日、冬限定の「仙人風呂」がオープンした。地元の観光協会などでつくる実行委員会が、川の一部をせき止め、幅約30メートル、奥行き約10メートルの露天風呂を設置。来年2月末まで無料で開放する。この日は期間中の安全を願い、地元の寺の住職が読経、宿泊施設の関係