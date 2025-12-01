今年の「現代用語の基礎知識 選2025 T＆保険グループ 新語・流行語大賞」が発表され、年間大賞に「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれた。【映像】高市総理が睡眠時間を削ってでもやる健康管理とは表彰式に登壇した高市早苗総理は受賞について、「今年の新語・流行語大賞の年間大賞を賜りまして誠にありがとうございます。この『働いて働いて働いて働いて働いてまいります』という言葉でございます