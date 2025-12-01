女優の木村多江（54）が、11月30日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜午後11時）に出演。人前で恥をかくことについて語った。木村は「人前でこう、一般の人たちの前で恥をかくのってすごく大事、役者の一番大事なことっていうか。恥かいたときに初めて成長するから。それをいくつになってもやらないと。挑戦しなきゃって思っているから、怖いけどやらなきゃね」と笑った。