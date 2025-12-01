ジョニー・デップ没入型アート展開催！2025 年11月28 日（金）よりジョニー・デップ没入型アート展「A Bunch of Stuff - Tokyo(ア バンチ オブ スタッフ トウキョウ）」が「高輪ゲートウェイ NEWoMan 高輪 South 2F “+Base 0”（プラスベースゼロ）」 にて開催中。ハリウッドで変幻自在な俳優のひとりとして知られるジョニー・デップ。大規模な没入型展示を通し、自身の芸術的世界が一般公開されます。没入型アート展のみどころ「