「King & Queenのクリスマス」スイーツビュッフェ 「ヒルトン東京」では、「King & Queenのクリスマス」をテーマにクリスマススイーツビュッフェを実施中。「ヒルトン東京」ならではの華やかさはクリスマスにぴったりです。店内にはゴールドを基調とした華やかな女王陛下のクリスマスラウンジが登場。色とりどりのオーナメントが飾られたクリスマスツリーやファー、そしてロイヤルファミリーのクリスマスにふさわしいラグ