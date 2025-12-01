12月の日本の利上げ期待を受けて、豪ドル、NZドルともに対円で下げる展開＝オセアニア為替概況 植田日銀総裁が12月の利上げについて適切に判断すると可能性を示唆。中立水準よりも低い水準にあることを認め、円安の進行が物価の押し上げ要因であることに言及するなどの発言が見られ、円買いとなっている。米株先物やビットコインの下げなどから朝からリスク警戒の動きが見られ、植田総裁発言前から売りがやや優勢となっていた。