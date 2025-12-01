16:00Æü¶äºÄ·ô»Ô¾ì¥µー¥Ù¥¤¡Ê11·î¡Ë 2Æü 0:30¥Ç¥£¥ó¥°¥é±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¡¢ËÇ°×À¯ºö²ñµÄ½ÐÀÊ 5:15¥¦¥£¥ê¥¹NZºâÌ³Áê¡¢ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ½ÐÀÊ 6:10¥Ö¥ì¥Þ¥óNZÃæ¶ä¿·ÁíºÛ¡¢µÄ²ñ½ÐÀÊ FRB¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´Ö¡Ê¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¼«½Í¡Ë¡Ê12·î11Æü¤Þ¤Ç¡Ë ¥¹¥¿ー¥Þー±Ñ¼óÁê¡¢±éÀâ ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÃæ¶äÂè1ÉûÁíºÛ¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Ö¥ì¥Þ¥ó»á¤¬NZÃæ¶äÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤ EU³°ÁêÍý»ö²ñ ÊÆ¹ñ¤¬G20µÄÄ¹¹ñ¤Ë½¢Ç¤ ÊÆ¥µ¥¤¥Ð&#125