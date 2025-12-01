日銀の利上げ期待拡大を受けて円買い＝東京為替概況 ドル円は朝の156円24銭から155円40銭まで下げた。米株先物時間外取引やビットコインの下げを受けてリスク警戒の流れとなり、朝からやや上値が重い展開。さらに名古屋で金融経済懇談会に出席した植田日銀総裁が12月会合に関して、利上げの是非について、適切に判断したいと発言するなど、利上げの可能性を示したことが円買いにつながった。短期金利市場動向から計算さ