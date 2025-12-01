プラスとセーラー万年筆によるコラボ企画 第９弾商品が発売されることに。今回のコラボでは、万年筆・ノート・ボトルインクの3点セット「カ.クリエ プレミアムクロス×万年筆夢宵限定セット」２種が登場。文房具・万年筆好きに好評のコラボ企画の今回のテーマは、夢と現実を彷徨う不思議な世界観を表現した“夢宵”。「プロフェッショナルギア スリム」と「レクル」、それぞれの「夢宵限定セット」が選べます。カ.クリエ プレミ