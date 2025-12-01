¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÎëÌÚÂó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÎëÌÚÂó ¡Û ¡Ö¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Ç¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡×£²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¤ï¤Ã¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Ê¤êÌö¤ê½Ð¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿»þ¤Ï¥®¥ç¥®¥ç¥®¥ç¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×ÎëÌÚÂó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Ç¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ