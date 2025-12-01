今年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の表彰式が1日、都内で行われ、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」がトップテンに選出された。大阪・関西万博は当初の不安予想を覆す大盛況で幕を閉じた。インパクト大のミャクミャクも当初は不気味がられていたが、人気はうなぎ上り。関連グッズが飛ぶように売れるなど大ブーレクした。表彰式にはミャクミャクと、2025年