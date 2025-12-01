富士通は12月1日、サプライチェーン内の異なる企業に属する異なるベンダーにより開発された複数のAIエージェントが連携し、状況に応じてサプライチェーン全体を最適化するマルチAIエージェント連携技術を開発したことを発表した。この技術を用いて、東京科学大学およびロート製薬とともに、ロート製薬のサプライチェーンを複数企業のAIエージェント連携によって最適化する実証実験を2026年1月に開始する。○技術開発の背景近年はサ