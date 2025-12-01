沖昌之氏の猫写真を採用した2026年カレンダー「そとねこ」「そとねこmini」の発売を記念したイベントが12月13日（土）に開催される。沖氏本人が参加者の質問に答える「ガチャトーク」も行われる。 「必死すぎるネコ」（辰巳出版）、「日常にゃ飯事」（インプレス）などの猫写真で知られる沖氏。イベントでは「そとねこ」「そとねこmini」（共にインプレス）で使用された写真の制作秘話などを語るほか、参加者が記