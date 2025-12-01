アニメ「ONE PIECE」の主題歌で知られる歌手の大槻マキが1日、自身のインスタグラムを更新。中国・上海から帰国したことを報告するとともに、ファンの励ましの言葉に感謝した。大槻は11月28日に中国・上海で開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」に出演も、パフォーマンス中に照明や音楽が突然消え、歌唱を中断させられた。29日に出演予定だったステージイベントは中止となった。大槻は「上海より帰国致しました」