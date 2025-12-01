ウエスタン・リーグに所属する「くふうハヤテ」で今季までプレーした宮路悠良投手（26）が韓国プロ野球・サムスンライオンズに入団することが決まった。1日、韓国メディアが報じた。韓国メディア「スポーツ朝鮮」によると、サムスンが同日、宮路を来季から導入される「アジアクォーター制度」（通常の外国人枠に加え、アジアおよびオーストラリアの国籍を持つ選手を対象に各球団1人、獲得が可能）で迎え入れたと発表。年俸10万