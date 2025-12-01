¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê27¡Ë¤¬11·î30ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÃçÄ¾¤êÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¥±¥ó¥«¤·¤ÆÃçÄ¾¤ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹