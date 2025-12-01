大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ女子）の第8節の試合が29日（土）から30日（日）にかけて行われた。 ここまで7勝7敗で8位のデンソーエアリービーズは、1勝13敗で13位の岡山シーガルズと対戦した。GAME1では岡山を寄せ付けずデンソーがストレート勝利を飾るも、GAME2では岡山が粘り強い守備から緩急をつけた攻撃で翻弄し1-3で勝利を収めた。デンソーはホームで1勝1敗