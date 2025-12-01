楽天の藤平尚真投手が１日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、倍増の４０００万円でサインした。（金額は推定）今季はキャリアハイとなる６２試合に登板し、２勝２敗１２セーブを記録。防御率は２・１１だった。前半戦は苦しんだが、後半戦は圧倒的な存在感でフル回転。シーズン最終戦では三者凡退に抑え、２９試合連続無失点と球団新記録を更新した。藤平は「前半戦はいろいろあり、ご迷惑おかけしたこともあった