堂本光一＆堂本剛が、“DOMOTO”として「anan」2475号の表紙に初登場。新たな歩みをはじめようとしている2人の、贅沢な撮り下ろしと貴重なメッセージを届ける。【写真】堂本光一、大西沙織、遊佐浩二、劇場版『転スラ』最新作『蒼海の涙編』オリジナルキャラ声優を担当！同号では、その年を導き占う「anan」恒例の人気企画「恋と運命」を贈る。今回も人気占い師の監修のもと、2026年前半の運命にフォーカス。その表紙に登場す