11月の国内新車販売台数は前年同月比5.1％減の36万9721台となり、5カ月続けて減少した。経営難でブランド力が低下している日産自動車は前年同月の7割強にとどまる低水準で、不振が目立った。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が1日発表した。軽自動車以外の自動車（登録車）は6.1％減の23万4715台。日産が39.6％減の1万4430台で、ホンダが8.0％減の2万6322台だった。ブランド別首位のトヨタ自動車も1.5％減の1