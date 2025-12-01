米ワシントン大への進学を決断した陸上女子のドルーリー朱瑛里（岡山・津山高３年）が１日、声を震わせながら抱負を語った。岡山出身のドルーリーは、鶴山中３年時に都道府県対抗女子駅伝で１７人抜きの快走を披露。一躍注目を集めると、１年時の全国高校総体では１５００メートルで３位に入った。２年時は貧血の影響で苦しんだものの、３年時になって復調。９月のＵ２０日本選手権では１５００メートルで３位に食い込んでいた