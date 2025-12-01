１日放送のＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯＳｍｉｌｅ〜」では「２０２５新語流行語大賞」のベスト１０、大賞発表」の模様を生中継。「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」で年間大賞を受賞した高市早苗首相がサプライズ登場したことで、番組出演者から驚きの声をあがった。１日行われた「新語流行語大賞」では、いきなり大賞を発表。直後に高市首相がサプライズ登場した。通常はベスト１０を発表した後に大