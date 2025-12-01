日本テレビは12月1日、都内の同局で定例会見を行った。STARTO ENTERTAINMENTが11月30日に12月31日をもって株式会社TOKIOとのエージェント契約を終了すると公式サイトで発表した件について、所属する城島茂（55）と松岡昌宏（48）の今後の同局系「ザ！鉄腕！DASH！！」出演の行方を問われ、福田博之社長は「続けて出演していただきます」と語った。同じく所属する国分太一（51）は6月にコンプライアンス上の違反行為が発覚したとし