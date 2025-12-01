モデルでタレントのローラが高級車との写真を披露し、注目を集めている。１日までにインスタグラムで「月に１週間だけオープンするこだわりのコーヒー屋さんが長野にある事を知って、とっても行きたくて、せっかく行くのならばアストンマーチンをお借りして４時間のドライブを楽しんで行きたいとおもって想いを叶えたよ」と明かし、高級外車との写真をアップ。この日のコーデはふわふわのアウターにズボンをあわせたオールブラ