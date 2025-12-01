エバラ食品は、「エバラランドユーザーが選んだ!おいしい福袋2026」(税込3,996円)を、12月1日10時から公式オンラインショップ(楽天市場店、Yahoo!ショッピング店)限定で販売している。2026年の福袋は、2025年5月から開設しているファンコミュニティサイト『エバラランド』のユーザーである『エバラファン』と共創。計8品、公式オンラインショップでの通常価格約6,000円(税込)相当が入っている。◆「エバラランドユーザーが選んだ!