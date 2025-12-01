ボーイグループ「Stray Kids」（ストレイキッズ）の新アルバム「SKZ IT TAPE ‘DO IT’」が米ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」最新チャートで1位になり、K−POPで初めて「ビルボード200」8作連続1位という記録を作った。11月30日（現地時間）のビルボードチャート予告記事によると、Stray Kidsの今回のアルバムは6日付「ビルボード200」で1位になった。これでK−POP初の「ビルボード200」8作連続1位を達成した。