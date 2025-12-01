B-R サーティワン アイスクリーム株式会社は12月1日、2026年の福袋情報を解禁しました。今年は「3500円」と「2500円」の2種類が登場。どちらも販売価格と同額の「スマホ限定500円チケット」に加え、福袋限定のかわいいオリジナルグッズが付いてくる、ファンにはたまらない内容となっています。予約はモバイルオーダーでのみ受付。12月9日午前10時からスタートします。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■3500