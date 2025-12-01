三重県は１１月２８日、職員７人を懲戒処分にした。うち１人をパワーハラスメント行為で減給１０分の１（３か月）とした。県によると、パワハラ行為による懲戒処分は初めて。他に万引きした２人を免職、自転車の酒気帯び運転で２人を停職（１か月）とした。発表によると、農業研究所（松阪市）の男性主幹（５２）は４〜６月、上司や部下計４人に「アホ」「バカ」と日常的に暴言を浴びせるなどした。部下２人が精神疾患の診断を