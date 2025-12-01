英スコットランドのニグ港＝2022年8月（共同）三井物産が洋上風力発電設備の建設や整備に必要な「基地」に商機を探っている。7月には英国で基地港湾を取得した。脱炭素に否定的なトランプ米政権のエネルギー政策など先行きに不透明感もあるが、基地の運営ノウハウを蓄積すれば、日本を含む他の地域でも事業展開できると見込む。商船三井と共同で英スコットランド北東部のニグ港を取得した。北海にある世界有数の洋上風力発電の