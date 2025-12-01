¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¶¦Æ±¡Û¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¸¡»¡Åö¶É¤Ï1Æü¡¢ÂçËã¤òÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±ÌôÊªË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ç¡¢11·îÃæ½Ü¤Ë¹´Â«¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÃË3¿Í¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£