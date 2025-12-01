コーヒー器具などを販売するハリオ商事は12月1日、公式ネットショップで「HARIOネットショップ福袋 2026」(全8種)の予約販売を開始した。人気のコーヒー器具や耐熱ガラスをはじめ、ティーセット、ペット用品まで、売れ筋商品をセットにした。福袋8種はいずれも中身が分かり、最大で通常価格から56%引きの内容となっている。福袋の予約販売はなくなり次第終了する。「HARIOネットショップ福袋」例年、販売開始後すぐに完売する人気