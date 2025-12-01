人気アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」の主題歌で知られる歌手大槻マキ（52）のインスタグラムのストーリーズが事務所スタッフ名義で更新され、先月28、29日の上海でのイベントの報告をした。事務所スタッフ名義で「11月28日（金）、11月29日（土）『バンダイナムコフェスティバル2025』についてのご報告」とし、「この度のパフォーマンスの中止に関しまして、皆様より心配の声を多く頂戴しており、誠にありがとうございます」と