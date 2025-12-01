爆笑問題太田光（60）と、夫人で所属事務所タイタンの太田光代社長（61）が1日、都内で行われた「日本ネーミング大賞2025」授賞式に出席した。太田は審査委員長、光代社長は特別顧問を務めた。登場するなり「林家ペーです」とボケた太田。光代社長からにらまれると「ボケただけ」とポツリ。それでも「国分太一です」と続けた。同イベントは今年で6度目。「毎年別会場で流行語大賞をやっているので、打倒やくみつるです。毎年言って